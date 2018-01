Games no iPad são bem mais caros - Link - Estadão

Logo no lançamento, o iPad ganhou vários games interessantes na App Store. A Electronic Arts foi uma das grandes empresas a apostar pesado no tablet da Apple. Activision, Gameloft e Namco também investiram pesado na nova plataforma.

Um tendência que ficou clara é a de sobrepreço dos games em relação aos jogos para iPhone. Enquanto os jogos para o celular da Apple custam em média US$ 5, no iPad o preço é catapultado para US$ 10. Ou o hype alimentou os preços ou os custos de desenvolvimento subiram à estratosfera com o iPad.

Confira alguns dos grandes games para iPad:

Super Monkey Ball 2: Sakura Edition (Sega, $9.99)

O clássico da Sega caiu como uma luva para o iPad. Com melhor resolução e mais precisão nos controles, que utilizam o acelerômetro, é o típico jogo que pode ser usado para demonstrar o poder do tablet.

Plants vs. Zombies HD (PopCap, $9.99)

Um dos melhores games do ano passado chega lindo ao iPad. Com gráficos em alta definição, similares aos da versão PC, o jogo faz bom uso da tela sensível ao toque.

Pool Pro Online 3 (Namco Networks, $6.99)

Sinuca nunca sai de moda. E no iPad, com a grande área de tela e os controles simples, é difícil não ficar impressionado. E o melhor, é um dos games mais em conta na App Store para o aparelho.

Mirror’s Edge (Electronic Arts, $12.99)

É o jogo mais bem resolvido da primeira safra para iPad. Rápido, bonito, fácil de jogar, é um tiro certo. O único problema é o preço, um tanto alto para os padrões da App Store. Mas, se levarmos em conta que a versão portátil parece mais bacana que a lançada para consoles de última geração, o investimento é bem justificado.

Para comprar os jogos, é preciso ter uma conta americana na App Store. Por causa de dificuldades de classificação com o Ministério da Justiça, a App Store brasileira não vende jogos. Vale lembrar que todos os games lançados para iPod Touch/iPhone funcionam no iPad, mas os gráficos tendem a ficar um pouco borrados, por conta da resolução original que foram feitos.