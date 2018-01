Games no seu navegador - Link - Estadão

A Fundação Mozilla, responsável pelo Firefox, o segundo navegador mais popular do mundo atrás apenas do Internet Explorer, lançou nesta terça-feira, 7, o Mozilla Labs: Gaming , um passo na tentativa de engajar a comunidade de programadores a desenvolver games que possam ser jogados na web e diretamente no navegador.

O anúncio da nova empreitada da Fundação veio por meio de um post de Pascal Finette no site oficial do projeto. Finette é o diretor do Mozilla Labs e enumerou as ferramentas que se pode usar para desenvolver um game para navegadores.

“Novas tecnologias desenvolvidas no campo da internet livre introduziram um conjunto completo de tecnologias como Open Video, WebGL, elementos touch, geolocalização, ferramentas mais rápidas de JavaScript, o que permite a construção de complexos (e outros também não tão complexos) games para a internet. Com todas essas tecnologias disponíveis por meio dos navegadores mais modernos, esse se torna um bom momento para elevar o potencial dessa plataforma. E qual é o modo melhor para fazer isso que não seja por meio dos games? Tradicionalmente games e desenvolvedores estão na vanguarda da tecnologia, muitas vezes indo além dos limites do que antes se pensava era possível”.

Como parte dos esforços para engajar os programadores a desenvolveres games, a Mozilla promove ainda neste mês de setembro o concurso Game-On 2010, uma competição de games feitos para navegadores.