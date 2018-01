Games online na China - Link - Estadão

A maior ferramenta de buscas na internet da China, o Baidu, irá investir ao menos 10 milhões de iuanes (1,5 milhão de dólares) em companhias envolvidas em jogos para internet em mais ou menos seis meses, disse um executivo-sênior da companhia nesta sexta-feira, 26.

A companhia também quer dobrar o atual tamanho do quadro de funcionários do seu departamento de jogos, de pouco menos de 100 pessoas agora, disse o chefe do departamento, Wei Hongrui, em uma entrevista.

“Queremos bons exemplos para mostrar a todos que o Baidu pode fazer bons jogos online”, disse o executivo, afirmando ainda que a companhia está interessada apenas em ter uma participação de pelo menos 10 por cento nas empresas em que investe.

A China é o país com o maior número de usuários de internet no mundo, com cerca de 420 milhões de pessoas.

/ Huang Yuntao (REUTERS)