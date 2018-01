Games que podem mudar o mundo - Link - Estadão

Durante palestra no festival South by Southwest, a designer de games Jane McGonigal fala sobre o papel dos jogos na sociedade

Por Nicolas Henriques*

/ Especial para o ‘Link’

AUSTIN – A renomada designer de games Jane McGonigal, musa de muitos geeks e gamers, fez uma palestra no festival South by Southwest (SXSW) sobre o seu jogo Superbetter, lançado para o iPhone na quinta-feira, 8. Ela é a autora de um dos livros mais falados do ano passado, o Reality is Broken: Why Games Makes Us Better and How They Can Change The World (A realidade está quebrada: Por que os games nos tornam melhores e como eles podem mudar o mundo, em tradução livre), em que propõe que as pessoas precisam jogar mais videogame para fazer do mundo um lugar melhor.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Em sua palestra, na sexta-feira, 9, ela frisou o novo movimento nos games e destacou como empresas estão utilizando técnicas de jogos em seus produtos e serviços. Games também têm sido usados em tratamentos, como no de estresse traumático. Superbetter é, ele mesmo, um exemplo desse efeito terapêutico: foi criado pela própria Jane após ela ter sofrido uma concussão.

Para ela, os jogos podem não só melhorar a vida das pessoas como fazer que elas vivam mais. Ela citou um recente artigo do Guardian sobre os cinco maiores arrependimentos da vida, listados por idosos no leito de morte. Para cada um dos arrependimentos, Jane indicava uma solução do meio dos games, sempre apoiada por estudos e pesquisas.

Já no fim da apresentação, Janes sugeriu que a lógica da construção da felicidade do mundo hoje deveria ser invertida, repensada de maneira mais próxima à dos jogos: em vez de buscar a felicidade (“the pursuit of happiness”), nós deveríamos viver a felicidade da busca (“the happiness of pursuit”).

O Festival. O SXSW começou em 1987 como um evento de música independente, com o propósito de ser um festival que se integrasse à pacata e jovem cidade de Austin no Texas.

Hoje o SXSW é uma empresa que organiza eventos para pensar e discutir o futuro dos mais diferentes assuntos: SXSW Music, SXSW Film, SXSW Edu, SXSW Eco e o SXSW Interactive. Esse último, é um dos mais importantes eventos de cultura digital no mundo onde em edições passadas foram lançados, por exemplo, o Twitter e o Foursquare. A previsão para esse ano é de mais de 20 mil pessoas se inscrevam no SXSW Interactive.

* Nicolas Henriques é supervisor de pesquisa e planejamento da agência de pesquisa Talk Inc.

+ Veja a cobertura completa do South by Southwest.