Games sociais; um mercado em alta - Link - Estadão

O mercado de games sociais deve quintuplicar até 2015, chegando a atingir US$ 5 bilhões. A estimativa da agência Parks Associates está baseada no valor gerado em 2010 (US$ 1 bilhão) e em uma boa perspectiva do modelo de negócio para os próximos anos, unindo as receitas de publicidade mais o dinheiro utilizado para a compra de itens virtuais pelos jogadores.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“Social Games” se referem a jogos que permitem a interação de amigos agregados em uma rede social. Exemplos de games sociais são CityVille e FarmVille (para Facebook), da fabricante Zynga , e o Colheita Feliz (para Orkut), da Mentez.

A Parks Associate publicou um estudo recente no qual sugere que existam hoje cerca de 250 milhões de pessoas jogando games sociais em média por mês.

Para eles, o número de usuários e de capital envolvido tende a aumentar nos próximos anos, seguindo a tendência dos dois últimos anos e em função das inovações dentro e fora dos jogos que incentivam os jogadores inclusive a gastar mais, a fim de obter melhores resultados.

As novidades no campo da publicidade vem de jogos associados a marcas, itens patrocinados, comunidades e a chamada “in-game advertising”, com anúncios que se espalham no ambiente virtual dos jogos.

Ao GamaSutra, o responsável pela pesquisa, Pietro Macchiarella, sugere que hoje o desenvolvedor se destaca por criar mecanismos que permitam captar dados sobre o comportamento dos seus jogadores.

Para ele, as vantagens dessa nova categoria de jogos vão além. “A possibilidade de mensurar a eficácia de diferentes mecanismos de jogo, de mudar o design em tempo-quase-real, e de testar novos personagens são vantagens que empresas de jogos tradicionais não terão nunca”, acredita Macchiarella.

O analista ainda comenta sobre o Facebook, apontando a rede como uma “alavanca” e um “inibidor” do mercado de games sociais. Isso porque ao mesmo tempo em que atrai milhares de usuários para as empresas de games sociais, acaba se tornando um ambiente centralizador para esse tipo de jogo. Apesar disso, “as receitas oriundas da venda de itens virtuais e propaganda vão continuar crescente exponencialmente”.

A Zynga, empresa que mantém os populares CityVille, FarmVille e Mafia Wars na rede social, “desrespeitou” uma regra do Facebook criando um sistema monetário próprio, desvinculado dos “Facebook Credits”. As zCoins eram obtidas conforme o jogador despendia mais tempo nos games. Atualmente, a Zynga, com valor de mercado próximo a US$ 10 bilhões, possui 10 jogos dentro da rede de Zuckerberg.

—-

Leia mais:

• A nova era dos games

• Entidade pede incentivo para games brasileiros