'Gangnam Style' alcança 1 bilhão de visualizações - Link - Estadão

É o primeiro vídeo na história do Youtube a alcançar a marca; desde novembro é o clipe mais visto na história do site

SÃO PAULO – O clipe da música “Gangnam Style”, do cantor sul-coreano Psy, é o primeiro vídeo na história do Youtube a alcançar a marca de 1 bilhão de visualizações. A marca foi atingida nesta sexta-feira, 21, considerando a versão oficial do vídeo, publicada em 15 de julho.

Desde novembro, o clipe já era o mais visto na história do site, ao superar o vídeo de “Baby” de Justin Bieber.