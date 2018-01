Garagem onde Apple nasceu é um mito; diz Steve Wozniak - Link - Estadão

Steve Jobs e Steve Wozniak nos anos 1970, nos primórdios da Apple. FOTO: Reuters Steve Jobs e Steve Wozniak nos anos 1970, nos primórdios da Apple. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Um dos maiores mitos da história da tecnologia recente – a história de que a Apple começou sua trajetória de sucesso em uma garagem da Califórnia – foi posto à prova nesta semana. Em entrevista à Bloomberg Businessweek, Steve Wozniak negou que a empresa que criou ao lado de Steve Jobs tenha começado suas atividades dentro do espaço.

“A garagem é um mito. Nós não criávamos designs nem protótipos lá. Não havia fabricação de computadores. Era um lugar sem muito propósito, exceto por ser um local onde nos sentíamos em casa. Não tínhamos dinheiro. E você tem que trabalhar fora de casa quando não tem dinheiro”, disse Wozniak à revista.

Localizada em Los Altos, uma das cidades do Vale do Silício, a garagem é tida como o lugar onde Jobs e Wozniak criaram os primeiros computadores da Apple – como o Apple I, vendido por US$ 666 em 1976, e o Apple II de 1977.

O cômodo pertencia à casa de infância de Jobs e foi construída em 1952. Em 2013, a comissão história do município designou o lugar como uma “fonte histórica”. Junto a ela na mesma lista, está também a garagem onde a Hewlett-Packard foi fundada, no município vizinho de Palo Alto.