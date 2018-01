Garota de 11 anos ganha US$ 30 mil por desenhar doodle - Link - Estadão

O desenho de Audrey Zhang mostra uma máquina capaz de purificar água. FOTO: Reprodução O desenho de Audrey Zhang mostra uma máquina capaz de purificar água. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Já pensou poder pagar por toda a sua vida escolar apenas por ter feito um desenho legal? É isso o que aconteceu com Audrey Zhang, uma garota americana de 11 anos, que venceu o concurso anual do Google para contribuições aos doodles, versões modificadas do logo da empresa que costumam homenagear pessoas e celebrar datas comemorativas em sua página de busca.

Em seu desenho, Zhang pintou uma máquina que seria capaz de purificar a água de rios, lagos e até mesmo oceanos poluídos. “Quando os homens e animais beberem essa água, eles terão uma vida mais saudável”, disse a garota.

Em seu sétimo ano, a premiação deu à garota US$ 30 mil para ela utilizar para custear sua educação nos próximos anos. Além disso, a escola da garota ganhou US$ 50 mil, e a empresa forneceu à uma ONG que zela pela qualidade da água para colégios de Bangladesh uma doação em nome da garota no valor de US$ 20 mil.

Competição

Pensa que é fácil, entretanto, ganhar um prêmio desses? Foram mais de 100 mil competidores em todos os EUA, em várias etapas de competição – entre finais locais, estaduais e nacional. Além do dinheiro, Zhang visitou o Google para trabalhar com os artistas que transformaram seu desenho em vida.

Em 2013, o Doodle vencedor foi para Sabrina Brady, uma garotinha que recriou a volta de seu pai para casa após ter servido como militar no Iraque.