Gastando mais - Link - Estadão

Se o Facebook é um bom negócio (estimam as receitas ficaram entre 500 e 600 milhões de dólares ano passado), estar nele também é. Empresas que possuem vendas online são as que mais se beneficiam das páginas oficiais e dos plugins sociais da rede social. Quando um pessoa curte um conteúdo, a chance dos amigos dela se interessarem pela marca ou pelo produto anunciado é muito maior do que se olharem para uma propaganda.

Uma pesquisa realizada pelos grupos e-tailing e PowerReviews descobriu que, nos EUA, mais de nove em cada dez empresas que realizam vendas pela web planejam ter uma página de fãs no Facebook até o final deste ano.

Essa pretensão é totalmente justificável. A comScore fez um levantamento e comprovou que quem usa redes sociais está mais propenso a comprar produtos pela internet. No caso do Facebook, quanto maior o tempo gasto nele, mais dinheiro é destinado a compras online (gráfico abaixo).

Segundo o estudo, os usuários de internet gastaram em média US$50 em compras online no primeiro trimestre deste ano. Entre os 20% mais ativos do Facebook gastam em média US$ 67 em compras online, contra US$ 27 de quem não tem uma conta.

Entre os usuários norte-americanos, o tempo gasto no Twitter não apresentou correlação direta com o montante gasto em compras online (ver gráfico abaixo). No entanto, o usuário médio dessa rede social gasta mais que a maioria dos consumidores e mais até do que os frequentadores do Facebook (US$ 75 contra US$61).

Com mais de 400 milhões de usuários, um sistema eficiente de publicidade direcionada e uma enorme plataforma de compartilhamento de conteúdo, o Facebook tem se tornado cada vez mais atrativo para empresários. O perfil de seu usuário médio também mudou desde sua criação há seis anos: a rede social concentra adultos de 35 a 55 com potencial financeiro para gastar em compras online e não apenas adolescentes que buscam manter contato com os amigos.

Pensando no crescente público empresário, o Facebook atualizou, nessa terça-feira, 8, sua plataforma de análise de fluxo de visitantes usada por donos de página de fãs, sites que usam o botão gostar e aplicativos. O Facebook Insights permite, agora, que os publicadores vejam dados sobre tópicos específicos e a quantidade de pessoas que comentaram na página.

Foto: reprodução