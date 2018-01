Gasto com tecnologia atinge US$ 2 tri em 2012 - Link - Estadão

Consumo deve chegar a US$ 2,7 trilhões em 2016, com destaque para celulares, aplicativos móveis e e-books

SÃO PAULO – Consumidores de todo o mundo devem gastar cerca de US$ 2,1 trilhões em 2012 com informação digital e produtos de entretenimento, diz o instituto de pesquisas Gartner.

Gastos com conteúdo e lojas de apps deverão triplicar até 2016. FOTO: Reuters

Essa quantia será gasta em celulares, equipamentos de informática, entretenimento e outros dispositivos, assim como softwares, conteúdo de mídia e serviços necessários para a conexão de rede nesses aparelhos.

De acordo com o instituto, essa quantia representa um aumento global de US$ 114 bilhões em relação ao ano passado. A expectativa é de que o consumo continue a crescer num ritmo cada vez mais rápido – algo em torno de US$ 130 bilhões por ano, atingindo US$ 2,7 trilhões no final de 2016.

“Os três maiores segmentos do mercado de consumo de tecnologia são, e continuarão sendo, serviços móveis, telefones celulares e serviços de entretenimento”, disse em comunicado Amanda Sabia, analista do Gartner. Ela enfatiza os gastos com conteúdo e lojas de aplicativos móveis – que deverão triplicar até 2016, chegando a US$ 61 milhões – e com leitura eletrônica (e-books, notíciais e revistas online) – que irão de US$ 5 bilhões em 2012 para US$ 16 bilhões em 2016.

Já os celulares, que serão responsáveis por 10% do mercado consumidor de tecnologia neste ano, com US$ 222 bilhões, atingirão US$ 300 bilhões até 2016. Serviços de entretenimento, como transmissões via cabo, satélite e jogos online, vão abocanhar 10% do mercado de produtos e serviços de tecnologia em 2012, com US$ 210 bilhões, aumentando para US$ 290 bilhões em 2016.

“Nossa pesquisa mostra de modo consistente que os consumidores estão dispostos a pagar por conteúdos que considerem ‘valer a pena’”, disse a analista. “Entretanto, nosso estudo também concluiu que eles estão dispostos a tolerar um modelo de negócios que apoie anúncios em troca de funções gratuitas e conteúdo, como armazenamento em nuvem, redes sociais, busca de informações, e-mail, serviços de voz P2P (Skype e serviços VoIP) e streaming e download de conteúdos de áudio e vídeo”, completou.