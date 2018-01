Gata pianista dá entrevista - Link - Estadão

LOGIN | Betsy Alexander é professora de piano e dona da gata Nora, ‘pianista’

Por que gatos são tão populares na internet?

Betsy: Como amante de todos os animais, devo dizer que acho os gatos misteriosos, divertidos e únicos. Tenho sete gatos e cada um é diferente do outro. A interação com eles é sempre divertida, muitas vezes fofa e algumas vezes enigmáticas. Nora: Eu vou dizer a você porque gatos são tão populares na internet: nós somos superiores a todas as outras criaturas da Terra. Faz todo sentido que vídeos de gatos dominem o YouTube e outras mídias sociais.

Você acha que gatos fazem coisas mais estranhas do que outros animais?

Betsy: Eu acho, sim, que gatos são um pouco mais loucos. Eles também são muito sensíveis se comparados, por exemplo, a cães. A maior parte dos cães está interessada em carinho o tempo todo. Mas gatos escolhem com quem querem interagir e quando.

Nora: Nós não fazemos coisas mais estranhas. Fazemos coisas mais espertas.

Donos de gatos são menos tímidos ao exibir o quanto eles são loucos por eles?

Betsy: Não conseguimos resistir a filmá-los e fotografá-los porque eles são interessantes demais. A Nora até faz poses para a foto. Por outro lado, não conseguimos fazer uma turnê com ela, porque ela é temperamental. Se fosse um cachorro, daria certo. Ela foi convidada por programas de TV e sempre recusamos pois ela toca quando quer. Não é como um cachorro que faz truques. Não temos controle sobre ela. Uma vez veio uma equipe de TV do Japão até aqui em casa e a Nora não tocou. Foi bem frustrante.

E por que as pessoas querem ver gatos na internet? Você tem alguma ideia?

Betsy: Quando postamos o vídeo da Nora, não tínhamos ideia de que ele teria uma resposta tão tremenda. As pessoas dizem que a Nora as faz sorrir ou que aponta um caminho iluminado num mundo escuro.

Nora: Eu sempre soube que seria um grande sucesso. Eu sou uma pianista, afinal de contas. Eu não sei porque a Betsy e o Burnell (seu marido) ficaram surpresos.