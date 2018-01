Gates volta a testemunhar a favor da Microsoft - Link - Estadão

Empresa é acusada de prejudicar companhia rival e violar leis antitruste na época do lançamento do Windows 95

Gates chegando à corte federal em Salt Lake City, em Utah, na segunda-feira, 21. FOTO: Jim Urquhart/AP

SALT LAKE CITY – Bill Gates voltou, nesta terça-feira, 22, a testemunhar em um processo de US$ 1 bilhão movido contra a Microsoft por uma fabricante de software rival. Gates começou seu depoimento na segunda-feira, defendendo sua empresa das acusações de ter violado leis americanas antitruste.

—-

A Novell alega que a Microsoft a enganou quando a fez pensar que seu editor de textos WordPerfect seria incluído no lançamento do Windows 95. A empresa de Utah afirma que, posteriormente, foi forçada a vender o programa com uma perda de US$ 1,2 bilhão.

Gates é a primeira testemunha da Microsoft no caso que está sendo julgado em uma corte federal de Salt Lake City. Gates afirma que sua empresa descartou a funcionalidade que daria suporte ao WordPerfect pois temia que ela travia o Windows.

O co-fundador da Microsoft também afirmou que, em 1994, a parcela de mercado dominada pelo WordPerfect já estava em declínio, enquanto o Word, editor de textos próprio da Microsoft, estava ganhando espaço.

Um juiz negou o pedido feito pelos advogados da Microsoft para recusar o caso.

/ AP