No Everithing Kitties, basta ser um gato para entrar

O Glamour Cats dá preferência a gatos em poses chiques. Mas também coloca gatinhos pouco glamourosos

Já o Cats Are Always Doing Shit privilegia fotos de felinos fazendo trapalhadas

E o Kittenskittenskittens reúne gatos e gatos e mais gatos, não importa o que estejam fazendo