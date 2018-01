GDC: Games do MySpace no iPhone - Link - Estadão

No fim do ano passado, o MySpace anunciou tinha planos para desenvolver sua modesta área de games. A News Corp., responsável pela rede social, disse acreditar que esse tipo de aplicativo vem tendo papel principal no crescimento das redes. O MySpace já ficou para trás no quesito ‘rede social do momento’, mas essa seria uma maneira de tentar ganhar de volta algum terreno.

Nesta quarta-feira, 10, o MySpace está sendo o anfitrião de um painel chamado “Desenvolvendo games em plataformas sociais”, na Game Developers Conference 2010, feira de desenvolvedores de games que acontece em São Franciso até o próximo dia 13. A ideia é “discutir e entender como construir games em redes sociais, seus aspectos econômicos e como os desenvolvedores podem cativar a massiva e envolvida audiência do MySpace”.

GAMES NO IPHONE

Durante o painel, a rede social aproveitou para anunciar as novidades nos aplicativos do MySpace. O lançamento que mais promete é um aplicativo para iPhone chamado MySpace Neon, que vai dar aos usuários acesso aos jogos pela interface do celular. Os jogadores terão acesso a qualquer jogo da rede social pelo iPhone e poderão compartilhar atualizações de status, também.

INTERFACE

A nova galeria de aplicativos da rede social, inaugurada hoje, promete facilitar a busca e fornecer recomendações personalizadas de games aos usuários.