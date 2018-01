GDC premia 'Red Dead Redemption' - Link - Estadão

O jogo Red Dead Redemption foi o grande premiado no Game Developers Choice Awards, prêmio do evento que reuniu desenvolvedores de jogos até sexta-feira. O jogo de aventura no faroeste, desenvolvido pela Rockstar Games, ganhou quatro prêmios, incluindo jogo do ano. Red Dead Redemption, em que o jogador controla um fora da lei que foi expulso de sua gangue, também foi eleito como melhor design de jogo, tecnologia e áudio.

Minecraft, jogo de empilhar bloquinhos criado pelo sueco Mojang, recebeu três prêmios: melhor estreia, melhor jogo disponível distribuído via download e o troféu de inovação. Minecraft havia ganho o prêmio da audiência e o grande prêmio no Indepent Games Festival Awards, dedicado exclusivamente a games independentes.

O GDC Awards ainda premiou Cut the Rope, em que o jogador deve fazer que balas cheguem a um monstrinho manuseando e cortando cordas, como melhor game para dispositivo móvel. Mass Effect 2 ganhou o prêmio de melhor roteiro.