Gêmeos pretendem recorrer à Suprema Corte - Link - Estadão

Os gêmeos que acusam o Facebook e seu fundador Mark Zuckerberg de roubar a ideia de criar uma rede social perderam sua mais recente tentativa de reverter na Justiça norte-americana o acordo milionário feito com o Facebook.

Cameron e Tyler Winklevoss não convenceram um tribunal de São Francisco (EUA) a reconsiderar a decisão de 11 de abril que manteve a validade do acordo de US$ 65 milhões em dinheiro e ações que eles fecharam com o Facebook em 2008.

Os irmãos têm alegado que o acordo foi fraudulento porque o Facebook escondeu informações dos gêmeos. Eles também dizem que deveriam receber mais ações dos Facebook.

Sem dar uma razão, o tribunal negou abrir uma revisão do acordo original com a avaliação de 11 juízes. O acordo original foi feito com a avaliação de três juízes.

Jerome Falk, advogado dos gêmeos Winklevoss, disse em comunicado que pretende apelar da decisão à Suprema Corte dos Estados Unidos.

O porta-voz do Facebook Andrew Noyes disse por e-mail que a empresa estava satisfeita com a decisão.

Os gêmeos idênticos foram colegas de faculdade de Zuckberg na Universidade Harvard e também participam de competições de remo, incluindo na Olimpíada de Pequim, em 2008. A disputa deles com Zuckerberg é retratada no filme A Rede Social, de 2010.

Com uma revisão do acordo, Tyler e Cameron poderiam se beneficiar da recente valorização de mercado do Facebook, estimada por investidores privados em US$ 70 bilhões.

Mas em abril, o juiz Alex Kozinki chamou os irmãos Winklevoss de “partes sofisticadas” envolvidas no processo que, com um time de advogados e consultores financeiros, alcançaram um acordo “bastante favorável”.

