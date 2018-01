Gêmeos Winklevoss desistem de processo - Link - Estadão

??? Irmãos não comparecem à Suprema Corte e renunciam à indenização maior do Facebook

LOS ANGELES – Os gêmeos Cameron e Tyler Winklevoss desistiram nesta quarta-feira de seu litígio contra o co-criador do Facebook, Mark Zuckerberg, após renunciarem a comparecer à Suprema Corte dos Estados Unidos para receber uma maior indenização pelo papel que desempenharam na criação dessa rede social, segundo o diário “Los Angeles Times”.

Os irmãos começaram há anos uma batalha legal para demonstrar que inventaram o Facebook e que Zuckerberg roubou sua ideia quando estudava com eles na Universidade de Harvard, um tema que foi abordado no filme “A Rede Social”.

Em 2008, os Winklevoss chegaram a um acordo para pôr fim à disputa com Zuckerberg em troca de receber US$ 20 milhões em dinheiro e US$ 45 milhões em títulos da empresa, mas em fevereiro solicitaram a reabertura do caso por considerar que foram enganados.

Segundo os gêmeos, a indenização que acordaram em 2008 seria quatro vezes maior.

Seu pedido foi rejeitado em abril pela Nona Corte de Apelações dos EUA.

Os Winklevoss solicitaram a essa Corte que revisasse a decisão e estabelecesse para isso um tribunal de 11 magistrados, e não um composto por três, como ocorreu em abril.

Em maio, a Nona Corte ratificou sua primeira sentença, o que deixou aos gêmeos uma única via judicial: pedir o amparo do Supremo Tribunal dos EUA.

Por fim, os irmãos decidiram retirar o caso e renunciar a uma nova apelação após “pensar minuciosamente”, segundo explicaram na documentação apresentada nesta quarta-feira nos tribunais em São Francisco.

O anúncio dos Winklevoss foi bem recebido pelo Facebook, que através de um porta-voz expressou satisfação por “a outra parte” ter decidido virar a página em um caso que considera “encerrado há muito tempo”. (EFE)