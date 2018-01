Gêmeos Winklevoss miram em nova rede social - Link - Estadão

Irmãos que ficaram famosos pela briga judicial contra Zuckerberg sobre Facebook, investem em site para investidores

NOVA YORK – Os gêmeos Winklevoss, conhecidos por sua batalha judicial contra Mark Zuckerberg sobre a criação do Facebook, investiram na SumZero, uma companhia de rede social destinada a investidores profissionais, informou o The Wall Street Journal no domingo.

FOTO:Reprodução

Tyler e Cameron Winklevoss investiram US$ 1 milhão na SumZero, fundada pelos ex-alunos da Universidade Harvard Divya Narendra e Aalap Mahadevia em 2008, segundo o jornal. Narendra era aliado dos irmãos Winklevoss durante o processo contra o Facebook, que rendeu aos gêmeos um acordo avaliado em US$ 65 milhões em dinheiro e ações em um momento em que a companhia era avaliada em US$ 15 bilhões. Atualmente, o valor de mercado do Facebook é de US$ 47 bilhões.

Em fevereiro, os irmãos criaram a Winklevoss Capital como veículo para investirem sua fortuna pessoal. O primeiro investimento deles, em junho, foi a SumZero, que reúne investidores para partilhar ideias e relatórios de investimento, segundo o jornal.

O site tem 7,5 mil membros e tem paralelos com as primeiras versões do Facebook, incluindo exclusividade. A SumZero define os membros como grupos de profissionais de investimento em fundos de hedge, fundos mútuos e firmas de private equity. Analistas da ponta vendedora, como os de bancos de Wall Street não são permitidos.

