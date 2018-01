Genética 2.0 - Link - Estadão

Andrew Pollack, The New York Times

Jonathan Rothberg imagina ser um Steve Jobs da biotecnologia. Embora seja bem menos conhecido do que o chefe da Apple, ele também é um rico empresário com fama de visionário e de patrão exigente. Mas o que Rothberg pretende é fazer com o sequenciamento de DNA o que Jobs fez com a computação – disseminá-lo para as massas.

Rothberg é o fundador da Ion Torrent, que, no mês passado, começou a vender um sequenciador chamado Personal Genome Machine. Enquanto a maioria dos sequenciadores custa centenas de milhares de dólares e tem o tamanho aproximado de uma pequena geladeira, sua máquina é vendida por menos de US$ 50 mil e tem o tamanho de uma impressora grande.

Embora não se destine ao público em geral, a máquina poderá expandir o uso do sequenciamento do DNA para universidades e laboratórios menores e para hospitais e consultórios médicos, ajudando a se tornar um procedimento comum na prática médica.

“São as mesmas 200 pessoas em todo o mundo que compram todas as máquinas”, disse Rothberg, doutor em biologia, sobre os centros de sequenciamento. “Eu quero torná-la onipresente e levá-la para a clínica.”

Em vez de cultivar um micróbio para identificar a infecção em um paciente, por exemplo, um hospital poderia determinar a sequência de seu DNA. O hospital geral de Massachusetts, por exemplo, está sequenciando 130 genes de amostras de tumores de pacientes, à procura de mutações que poderiam indicar quais remédios funcionarão melhor. E ganhou uma máquina da Ion Torrent em um concurso. “Outras tecnologias não poderiam ser instaladas num laboratório como o nosso”, disse John Iafrate, diretor de diagnósticos moleculares do hospital. A Ion Torrent, observou, “democratizaria” o sequenciamento.

Apesar de a maioria dos especialistas concordar que o procedimento se tornará comum na medicina, alguns dizem que Rothberg está superestimando sua máquina. Assim como o primitivo Apple II de Jobs, ele é fraco demais para muitas tarefas, incluindo o sequenciamento do genoma inteiro de uma pessoa. “Ele falha na produção”, disse David Smith, diretor de tecnologias da Mayo Clinic, grupo de atendimento médico e pesquisa.

Rothberg reconhece que o modelo existente é bom para sequenciar um vírus, uma bactéria ou um punhado de genes e indicou que modelos futuros seriam mais potentes.

A máquina da Ion Torrent usa chips como os de um computador, em vez das câmeras e lasers complexos empregados pela maioria dos outros sequenciadores. Isso lhe permite pegar carona nos avanços contínuos na tecnologia de semicondutores.

Uma das empresas que apostaram em Rothberg é a Life Technologies, fabricante de sequenciadores. Ela causou perplexidade em agosto quando adquiriu a Ion Torrent por US$ 375 milhões em dinheiro e ações, e uma promessa de mais US$ 350 milhões se as vendas atingissem determinados níveis.

Isso rendeu uma fortuna a Rothberg, de 47 anos, que havia colocado boa parte do seu próprio dinheiro na empresa, além de ter levantad o US$ 37 milhões junto a 17 investidores.

Fundada há três anos, a Ion Torrent é a quinta companhia iniciada ou financiada por Rothberg. Entre elas estava outra empresa de sequenciamento, a 454 Life Sciences, vendida à Roche por US$ 140 milhões em 2007.

Stonehenge particular

O sucesso lhe permitiu o luxo de se entregar às suas paixões. Usando 700 toneladas de granito importado da Noruega, ele possui a sua própria versão de Stonehenge, que chama de Círculo da Vida, construída perto de sua casa com vista para o estreito de Long Island. Interessado na fabricação de vinhos, adquiriu a vinícola Chamard na vizinhança, embora não beba. E possui uma coleção de arte com obras de Andy Warhol, Keith Haring e Roy Lichtenstein, além de um elaborado ferrorama.

Patrimônio milionário

Ele e a mulher Bonnie, que é formada em medicina, têm cinco filhos. Os dois fundaram o Rothberg Institute for Childhood Diseases, organização sem fins lucrativos que trabalha com tratamentos para a esclerose tuberosa, doença rara que afeta um dos filhos do casal.

O empreendedorismo está no sangue. O pai de Rothberg, engenheiro químico, desenvolveu uma maneira de assentar ladrilhos de cerâmica e começou uma empresa, a Laticrete, hoje, gerida por um dos seus irmãos.

O respaldo familiar o ajudou a começar sua primeira empresa, a CuraGen, pioneira em pesquisa genômica, após concluir seu doutorado em Yale, em 1991. As ações das empresas genômicas dispararam e Rothberg entrou na lista da Fortune como um dos americanos mais ricos com menos de 40 anos, seu patrimônio avaliado em US$ 168 milhões.

Mas as ações da CuraGen, e a riqueza de Rothberg, caíram rapidamente quando os investidores perceberam que a genômica não ia levar a uma profusão de novos remédios. Ele renunciou à presidência em 2005, e em 2009, após um prejuízo acumulado de US$ 469 milhões, a CuraGen foi adquirida pela Celidex Therapeutics por US$ 93,5 milhões em ações. Em 2000, Rothberg começou a 454 – ele não diz o que o número significa – inicialmente como parte da CuraGen.

Como ele repete com frequência, em 1999, seu filho recém-nascido Noah foi levado às pressas para o hospital, incapaz de respirar. “Eu troquei o interesse em genomas pelo interesse exclusivo no genoma do meu filho”, explica. Na sala de espera do hospital, Rothberg viu uma foto do microprocessador Pentium da Intel, com seus milhões de transistores, na capa de uma revista. Isso lhe deu a inspiração para acelerar o sequenciamento trabalhando em paralelo com numerosos fragmentos de DNA.

“Se alguém vier a receber um Prêmio Nobel pelo sequenciamento de próxima geração, este deveria ser Jonathan”, disse Michael Weiner, que trabalhou por muitos anos com ele.

Nano. Em vez de câmeras e lasers, Rothberg usa chips de US$ 250 para ler uma unidade de DNA.

DNA neandertal

Com colaboradores, a 454 publicou um dos dois primeiros genomas completos de uma pessoa específica – do geneticista James Watson – e também o de neandertais. Mas a companhia foi ultrapassada pela Illumina, que hoje domina o mercado de sequenciadores.

Sequenciamento envolve determinar a ordem das bases – as unidades químicas de DNA que são representadas pelas letras A, C, G e T – num gene ou num cromossomo. A sequência ajuda a determinar as características de um organismo.

Outras máquinas costumam detectar as bases ligando corantes fluorescentes a elas e usando uma câmera. Mas a máquina da Ion Torrent usa um chip que detecta os íons de hidrogênio emitidos quando uma nova base é adicionada a uma tira de DNA.

Sequenciar uma amostra demora apenas uma ou duas horas, em comparação com dias gastos por máquinas maiores. Mas a preparação da amostra pode levar mais de um dia, e o material usado custa quase o mesmo que o próprio sequenciador. Além disso, a máquina sequencia apenas cerca de 10 milhões de bases por vez, em comparação com bilhões de outras.

O custo por unidade de DNA sequenciado é extraordinariamente alto: US$ 500 por rodada, em parte porque um novo chip de US$ 250 é necessário a cada vez. “Está se jogando fora uma câmera digital para cada amostra”, disse George Church, professor de genética de Harvard que é consultor da Ion Torrent.

Mil dólares por genoma

A empresa está oferecendo prêmios de US$ 1 milhão a qualquer pessoa que consiga aprimorar o desempenho e acelerar a preparação da amostra. Enquanto isso, outras empresas também estão fazendo avanços. Em alguns anos, será possível sequenciar um genoma humano por menos de US$ 1 mil.

No começo deste ano, a 454 lançou o “GS Junior”, com preço em torno de US$ 100 mil. Ela está trabalhando também em chips sensores químicos com a DNA Electronics, empresa britânica que licenciou suas patentes para a Ion Torrent.

Gregory Lucier, presidente executivo da Life Technologies, se disse confiante de que a tecnologia pela qual pagou tão caro não será superada. “Ela será o padrão e resistirá ao longo da próxima década.”

E o que dizer da resistência de Rothberg, que é melhor em criar companhias do que em geri-las? “Jonathan se comprometeu comigo de que quer ver essa tecnologia plenamente explorada”, disse Lucier.

Rothberg concordou, dizendo que permaneceria até a máquina ser amplamente usada. “Acho que o sequenciamento será igual às técnicas de diagnóstico por imagem.”

/ TRADUÇÃO DE CELSO M. PACIORNIK

