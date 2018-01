Geocities fechará suas portas (e sites) no fim do mês; avisa Yahoo - Link - Estadão

O Yahoo sugere aos usuários que ainda possuem conteúdo armazenado em seus endereços Geocities que façam um backup dos arquivos, pois tudo será apagado definitivamente após o dia 26.

Como opção ao Geocities, a página do Yahoo que comunica o fim da hospedagem gratuita também oferece a opção de contratar o serviço de servidor do Yahoo, o Yahoo Web Hosting. O plano básico custa US$ 5 mensais durante o primeiro ano, e US$ 9,95 a partir do segundo.