George W. Bush no Facebook - Link - Estadão

O livro de George W. Bush e de Sarah Palin lado a lado em um livraria de Houston. FOTO: Aaron M. Sprecher/EFE

O ex-presidente dos EUA George W. Bush será o primeiro ex-chefe de Estado a visitar a sede do Facebook para responder ao vivo às perguntas dos usuários da rede social.

Segundo a empresa, nesta segunda-feira, 29, Bush conversará com os usuários direto da sede localizada em Palo Alto, no Estado da Califórnia, a partir das 20 horas (horário de Brasília).

—-

A entrevista faz parte de uma viagem para promover seu livro de memórias, Decision Points (Momentos Decisivos, em tradução livre).

Para enviar perguntas, os usuários usarão um botão que aparecerá na aplicação do Facebook.

Esta nova ferramenta da rede social, que foi lançada em agosto, funciona como um canal de vídeo ao vivo que permite que os usuários participem de entrevistas, debates ou outros atos que ocorram na sede da empresa.

Nas últimas semanas, Bush promoveu muito o seu livro por alguns dos programas de televisão mais populares dos EUA, como Oprah, The Today Show e The Tonight Show With Jay Leno.

Desde que chegou às livrarias, no dia 9 de novembro, o livro foi um sucesso: 1,1 milhões de cópias foram vendidas em quase duas semanas.

/ EFE