Geração Y vai continuar conectada - Link - Estadão

A imensa maioria dos especialistas em tecnologia acredita que a as redes sociais se tornarão parte da vida adulta dos jovens de hoje, de acordo com uma pesquisa conduzida pela Pew Internet e pela American Life Project.

Mais de dois terços dos experts, afirmaram que a chamada Geração Y vai continuar a usar as redes sociais a medida em que for envelhecendo e constituindo família. Eles concordaram com a seguinte afirmação:

“Em 2020, membros da eração Y (os nativos digitais) vão continuar a ser transmissores de informação que compartilham muitas informações pessoais para permanecerem conectados e tirar vantagem de oportunidades econômicas, políticas e sociais. Mesmo quando envelhecerem, tiverem famílias e assumirem responsabilidades maiores, seu entusiasmo por compartilhar informações deve continuar.”

O estudo também descobriu que os especialistas acreditam que as vantagens de se expôr e compartilhar tanto na rede ultrapassam de longe as desvantagens, e esse é um dos motivos que os faz acreditar que a Geração Y não vai mudar seus hábitos digitais.