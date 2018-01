GIF completa 25 anos - Link - Estadão

Formato de imagem que é a cara da internet foi lançado pela CompuServe em 1987

SÃO PAULO – Se você usa a internet, é quase certo que já tenho usado, passado para a frente ou dado risada com um GIF animado.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ , no Tumblr e também no Instagram

Esse formato de imagem completa 25 anos nesta sexta-feira, 15. O GIF, ou Graphics Interchange Format, foi inventado pela CompuServe. Suporta animação e até 256 cores.

Como homenagem a esse formato tão típico da internet (GIF na mídia impressa? Impossível. Na TV? Não funcionaria), estamos convidando os leitores do Link a mandarem seu GIF animado preferido.

É só jogar a URL aqui nos comentários.

+ Veja também – 5coisas: tumblrs de GIFs

Dica do @Leokusanagi

Dica da @Primargatto

Dica da @TheCherryPink

Dica do @TheBumsteads

Dica do @JarbasRibeiro

Dica do @PanaisBouki

Dica do @SoulMaeda