Giga fotos - Link - Estadão

Posse de Obama, Oscar 2010 e terremoto no Haiti. Esses foram alguns dos grandes eventos atuais registrados com fotos panorâmicas de alta resolução.

O Gigapan é um site de compartilhamento desse tipo de fotos. Nele, é possível buscar, fazer upload e baixar as fotografias. Fazendo login, pode-se fazer capturas de tela, criando várias fotos a partir da panorâmica.

Um dispositivo homônimo (Gigapan EPIC Pro), vendido pelo site, permite que qualquer câmera digital com DSLR tire fotos panorâmicas de alta resolução. O projeto é da Universidade Carnegie Mellon e conta com patrocínio do Google e da Nasa.

Abaixo, os snapshots (capturas de tela) de uma panorâmica da região central de São Paulo.

Fotos: Reprodução