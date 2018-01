Gigante na China; buscador Baidu estreia no Brasil - Link - Estadão

Buscador iniciou operações no País nessa quinta-feira, 19. FOTO: Reprodução Buscador iniciou operações no País nessa quinta-feira, 19. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Segundo maior buscador do mundo e conhecido por aí como “Google chinês”, o buscador Baidu finalmente começou a funcionar no Brasil nessa quinta-feira, 19. Disponível no endereço br.baidu.com, a interface do motor de buscas chinês é bastante simples, permitindo busca por links, vídeos ou imagens, como no seu principal concorrente.

Além disso, a tela inicial mostra links para alguns dos principais sites e portais visitados pelos usuários de internet brasileiros, a fim de sugerir para qualquer pessoa que o Baidu possa ser sua página inicial.

Tela de resultados da busca mostra recursos multimídia e resumos gerados via Wikipedia. FOTO: Reprodução

Quando a busca é executada, o Baidu também mostra resultados bastante semelhantes ao do Google. No exemplo acima, a pesquisa pela banda Legião Urbana mostrou recursos multimídia, como vídeos, e, do lado direito da tela, um resumo da carreira do grupo gerado a partir da Wikipedia.

Outra particularidade do Baidu é que, em uma seta de sua barra de pesquisas, é possível descobrir os assuntos que estão sendo mais procurados naquele momento.

Temas populares também têm destaque no buscador do Baidu. FOTO: Reprodução

Com escritório no Brasil desde 2012, o Baidu começou a operar por aqui apenas em novembro de 2013, com softwares e serviços online, como o PC Faster e o diretório de sites Hao 123. Hoje, o Baidu é o site mais acessado da China e o quinto mais acessado do mundo, com valor de mercado próximo aos do US$ 50 bilhões.