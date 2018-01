Gigantes de tecnologia se unem para criar navegadores mais rápidos - Link - Estadão

SXC

Desenvolvedores de Apple, Google, Microsoft e Mozilla se uniram para tornar os navegadores da internet até 20 vezes mais rápidos por meio de um projeto chamado WebAssembly (conhecido como “wasm”), de acordo com o site especializado Ars Tecnica. A proposta pretende criar um mecanismo completamente novo para a execução de páginas na web.

Hoje, a linguagem padrão para programar páginas de Internet é a JavaScript, que se baseia em instruções de texto, de modo que possam ser lidas e modificadas por humanos. Mas a crescente utilização da web para rodar os mais variados tipos de aplicativos tem representado um desafio cada vez maior para os navegadores, que precisam interpretar tais comandos ao mesmo tempo em que os executa.

O wasm pretende dar um salto adiante por meio do “bytecode”, uma compilação da linguagem utilizada para programar websites em um código de instruções binárias, compreensível somente por máquinas. Dessa forma, aplicativos rodados via navegador, como jogos, editores de imagem e até mesmo sistemas operacionais como o Chrome OS, podem ser executados com praticamente o mesmo desempenho que programas instalados no próprio computador.

Embora ainda em fase inicial de desenvolvimento, espera-se que com a adesão entusiasmada das empresas responsáveis pelos principais navegadores utilizados hoje – como Chrome, Safari, Internet Explorer e Firefox – a implementação do wasm chegue mais rápido do que antecipado.