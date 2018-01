Gil e Macaco Bong abrem Fórum - Link - Estadão

Daniel Tancredi/FUTURIVEL

Gilberto Gil é o encarregado da dupla abertura do Fórum de Cultura Digital, que acontece a partir de amanhã em São Paulo. Além de discutir cultura digital com John Perry Barlow, da Eletronic Frontier Foundation, durante a mesa de abertura do evento, Gil toca hoje com a banda Macaco Bong no Auditório Ibirapuera.

Daniel Tancredi/FUTURIVEL

O encontro de Gil e da banda cuiabaense foi promovido pelo pessoal do Circuito Fora do Eixo, que produz festivais alternativos para bandas novas se apresentarem pelo país. Além de Gil e do Macaco, também se apresentarão no auditório DJ Tudo, a Banda de Pife Princesa do Agreste, e, ao fundo, projeções do VJ Scan.

(André Motta/ FUTURIVEL)

“Futurível” é o nome de uma música de Gil de 1969, e é também como foi batizado o show que marca a abertura do Fórum e o encerramento do Fórum Internacional Geopolítica da Cultura e da Tecnologia. O show começa às 19h. Os ingressos já estão esgotados, mas a apresentação e o backstage serão transmitidos online a partir das 18h30.

Confira: http://futurivel.org.br