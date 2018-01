GitHub e Linux são exemplos para a política - Link - Estadão

Clay Shirky vê nos programadores de software livre um novo modelo para a democracia

SÃO PAULO – Em palestra feita no TED Global 2012 , em Edimburgo em junho desse ano, o escritor americano Clay Shirky afirmou que os governos democráticos deveriam prestar mais atenção aos modelos de colaboração usados pelos programadores de software aberto.

Citando a comunidade do Linux e o GitHub como exemplos, Shirky acredita que somente a transparência não é mais suficiente para garantir a evolução dos governos. Novas maneiras de debater e escrever leis são necessárias: “Nenhuma democracia em lugar algum do mundo oferece essa opção aos cidadãos, seja para a legislação ou os orçamentos, apesar de serem feitos como o nosso consentimento e nosso dinheiro”, afirmou.

Um problema a ser superado é a falta de coordenação entre quem pensa em novas formas de colaboração e quem faz as leis: “As pessoas fazendo experimentos com participação não têm poder legislativo e quem tem poder legislativo não faz experimentos com participação”. As novas ferramentas seriam adequadas, segundo ele, estão bem-distribuídas, de baixo custo, de grande alcance e “compatíveis como nosso ideal de democracia”.

Assista à palestra completa: