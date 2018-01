Globo experimenta interatividade em partidas de futebol - Link - Estadão

A Globo ainda não está exibindo os tweets sobre o jogo na tela da TV. Mas já é possível acompanhar as partidas comentando no Twitter ou no Facebook pelo próprio site. A novidade apareceu nesta quarta, durante o jogo do Brasil e da Venezuela (veja aqui), e todos as mensagens postadas aparecem no seu perfil nas redes sociais em questão. A tag que agrega os tweets é #Copa2010, e o software insere a palavra automaticamente nos tweets que são postados pelo site.