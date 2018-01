Gmail atacado - Link - Estadão

O Google revelou que contas do Gmail de centenas de usuários foram atacadas por hackers chineses. Foram invadidas as contas de e-mail de altos funcionários do governo dos EUA e de países asiáticos, ativistas, militares e jornalistas. Segundo o Google, as contas foram atacadas através de “phishing”, em que são criados sites falsos, parecidos com os reais, para que os usuários postem seus e-mails e senhas. “Aparentemente eles usavam as senhas roubadas para mudar as configurações de encaminhamento e acesso externo dos e-mails”, disse Eric Grosse, diretor de engenharia da equipe de segurança do Google. Para a empresa, o objetivo dos hackers era monitorar o conteúdo dos e-mails das vítimas.

A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, classificou como “muito sérias” as acusações do Google sobre os ataques. “O Google nos informou sobre as acusações, o que gera sérias preocupações e questões. Esperamos que o governo chinês explique”, declarou Hillary em comunicado. “A habilidade de trabalhar com confiança no ciberespaço é fundamental para a sociedade e a economia moderna”, acrescentou a secretária de Estado. A Casa Branca, porém, afirmou que não há razões para acreditar que contas de e-mail do governo dos EUA tenham sido acessadas pelo ataque dos hackers. Segundo Mila Parkour, especialista em cibersegurança que divulgou inicialmente o incidente, os hackers tiveram acesso às contas durante muitos meses, e poderiam estar planejando um ataque mais sério. “Eles não foram sofisticados nem novos, mas foram invasivos”, diz Mila.

