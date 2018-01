Gmail em recuperação - Link - Estadão

Um texto assinado pelo vice-presidente de engenharia do Google, Ben Treynor, no blog oficial da empresa pede desculpas aos usuários do Gmail que perderam o acesso a suas contas e tiveram todos seus e-mail apagados. Mas os tranquiliza: as contas de e-mail nunca foram perdidas e será possível restaurar todas as mensagens.

Na madrugada da segunda-feira, 28, cerca de 0,02% de todos os usuários do Gmail tiveram problemas ao acessar suas contas e, quando finalmente conseguiram fazer login, tinham perdido todas suas mensagens. Foram cerca de 38 mil pessoas afetadas — menos do que as 150 mil (0,08%) anteriormente anunciadas pelo Google.

A falha, segundo a empresa, foi especialmente ruim, pois afetou várias cópias dos dados dos usuários. As informações, então, terão de ser recuperadas a partir de fitas de backup, que são offline e, por isso, não são afetadas por problemas de software. Daí a demora. “Restaurar as informações a partir dessas fitas demora mais do que transferir seus pedidos para outro centro de dados, e é por isso que nós estamos levando horas para recompor a conta, em vez de milissegundos”, diz Treynor.

Mas, então, quando os e-mails afetados estarão disponíveis novamente? “Em breve”, diz o post sem arriscar uma previsão. Estima-se que um terço dos usuários já esteja com o acesso ao e-mail restabelecido. A culpa, ainda de acordo com o texto, foi de uma atualização de software, que causou o bug inesperado. Quando foi percebido o erro, a atualização foi parada e o serviço voltou a usar sua versão antiga.

Treynot termina dizendo: “obrigado por ficarem com a gente e desculpe de novo pelo susto”.