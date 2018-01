Gmail estreia anúncios com cara de e-mail - Link - Estadão

Nova visualização da caixa de entrada é dividida em até cinco abas, incluindo ‘social’ e ‘promoções’

Mariana Congo, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – A publicidade dentro do Gmail não é novidade. Mas os anúncios mudaram de formato depois que o Google lançou uma nova organização para a caixa de entrada do Gmail no final de maio.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e no Instagram

O novo tipo de publicidade tem cara de e-mail e se mistura com outras mensagens recebidas na caixa de entrada.

Novo formato

A nova visualização da caixa de entrada do Gmail é dividida em até cinco abas (principal, social, promoções, atualizações e fóruns). Quando as abas são ativadas, os anúncios que apareciam no topo da caixa de entrada somem.

“Eles foram realocados para a aba de promoções, com intuito de criar uma experiência mais agradável para o usuário”, diz o Google Brasil, em nota. Essa publicidade agora chega para o usuário como um e-mail na aba de promoções da caixa de entrada.

A publicidade que aparece no Gmail é criada com base nos assuntos dos e-mails da caixa de entrada do usuário. Para entender o porquê dos anúncios ou desativar o recebimento de publicidade, é necessário clicar no link para informações (“i”) que aparece junto ao anúncio e então editar as configurações.

Como ativar as abas do Gmail

A visualização da caixa de entrada por abas tem vantagens e desvantagens. Um ponto positivo é a melhor organização dos assuntos. Já um ponto negativo é que não dá para ter a ideia exata de todos os e-mails recebidos só com uma olhada na página inicial, é preciso clicar em cada aba.

Quer testar o recurso?

1- Basta clicar primeiro no ícone de “configurações” da caixa de entrada o Gmail e depois em “configurar caixa de entrada”.

2- O segundo passo é selecionar quais abas você deseja ativar. Selecionando somente a aba “principal”, a caixa de entrada funcionará no estilo antigo. Ao selecionar mais abas, como “social” e “promoções”, a nova organização será ativada.

(Imagens: Reprodução/Gmail)

3- O Gmail organiza as mensagens automaticamente para cada aba. Mas você tem controle. Por exemplo, se um e-mail importante foi parar na aba “fóruns”, basta arrastar e soltar esse e-mail para a aba “principal”.

Veja mais no vídeo: