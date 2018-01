Gmail fica indisponível em vários países - Link - Estadão

Usuários receberam mensagem de erro; serviço de email do Google é usado por centenas de milhões de pessoas

SÃO PAULO – O serviço de e-mail Gmail, do Google, que é usado por centenas de milhões de pessoas, parou de funcionar para usuários em todo o mundo nesta sexta-feira.

Representantes do Google não estavam disponíveis para comentar o assunto, e não estava claro o que causou a falha, que afetou usuários ao menos na Índia, Inglaterra e nos Estados Unidos. Muitos blogs citaram falha no Gmail na Europa.

O gráfico online sobre o status de aplicativos do Google, que monitora a condição de vários serviços do Google, mostrava luz verde para todas as funções no fim da manhã desta sexta-feira (horário local, à tarde em Brasília).

Usuários que tentavam se logar viram uma mensagem de erro e um texto em inglês pedindo desculpas pela indisponibilidade temporária do serviço e recomendando que fosse feita nova tentativa de entrar na conta minutos depois.