Gmail ganha atualização em tempo real push" para celular" - Link - Estadão

Ler e-mails do Gmail agora ficou mais instantâneo para quem usa iPhone ou celulares com Windows Mobile. O Google anunciou que o serviço Google Sync ganhou uma ferramenta de “push mail”, que serve para o Gmail atualizar a caixa de entrada sozinho cada vez que um e-mail é recebido, mais ou menos como acontece com as mensagens de texto de celular. Você é avisado exatamente na hora de que chegou um novo e-mail.

Antes, era necessário checar manualmente a caixa de entrada ou programar o aplicativo para fazer a atualização. A ferramenta de “push mail” é bastante usada por quem utiliza e-mails de servidores Exchange (normalmente usado por empresas) ou celulares BlackBerry.

O Google Sync é um serviço de sincronização das contas do Google para celular. O aplicativo, que deve ser instalado no telefone, mantém o e-mail, o calendário e os contatos do aparelho sincronizados com sua conta do Gmail.

Além do “push mail”, agora o Google Sync permite escolher se o usuário quer sincronizar tudo ou apenas um dos recursos do Google (Gmail, calendário ou contatos).

O Google Sync ainda está em fase beta, de testes, e já foi criticado por muitos usuários que, ao sincronizar os contatos, perderam todos os nomes gravados no celular. O aplicativo substituia-os pelos contatos do Gmail. O Google recomenda que você faça um backup dos contatos do celular e grave-os nos contatos do Gmail, antes de usar o Google Sync.