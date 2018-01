Gmail lança novo alerta de segurança - Link - Estadão

O Gmail lançou, nessa quarta (24), um novo sistema de dectecção e alerta de atividades suspeitas em suas contas de e-mail. Os usuários do serviço serão avisados por uma mensagem vermelha abaixo da caixa de busca toda vez que a nova ferramenta de segurança detectar um uso incomum da conta – no caso de ela ter sido hackeada, por exemplo.

Funciona assim: o Gmail já disponibiliza quais foram os últimos acessos (há quanto tempo e de que IP) ao seu e-mail embaixo da caixa de entrada. Agora, essas informações serão cruzadas com a aproximação geográfica da localização do IP. Qualquer atividade considerada incomum ou suspeita vai disparar o alarme. Por exemplo, se um entrada é feita de um determinado país e poucas horas depois a mesma conta é acessada de outro ponto do globo, o Gmail vai avisar.

Foto: reprodução

Clicando em “mostrar detalhes e preferências”, será possível ver quais foram os últimos acessos e, se algo realmente estiver errado, trocar de senha ali mesmo. Se estiver tudo certo – você ou alguém a quem você deu acesso a sua conta estava viajando -, é só fechar a janela.

Esse sistema só está funcionando em algumas contas por enquanto, mas logo deve estar disponível para todos os usuários, segundo o anúncio feito no blog oficial do Gmail.