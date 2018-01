Gmail mais sociável - Link - Estadão

Aos poucos o Gmail está deixando de ser apenas uma plataforma para ler e escrever e-mails — mas, sim, uma interface social do usuário fora do Facebook.

Isso será incrementado agora com o People Widget, ferramenta que ajudará a reunir informações sobre contatos (como os últimos e-mails trocados com aquela pessoa).

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“Nós achamos que seria útil visualizar informação relevante no contexto”, explica o Google no blog do Gmail. O People Widget agrupará mensagens e informações sobre o contato — e-mails recentes, posts no Buzz, eventos no calendário e documentos compartilhados.

Além disso, ficará mais fácil iniciar um chat em grupo com todas as pessoas envolvidas em uma troca de e-mails.

A nova funcionalidade ficará do lado direito aos e-mails e deve sair em duas semanas.

Embora útil, a ferramenta do Google fica aquém de outras extensões para o Gmail, como o Rapportive. Ele faz a mesma coisa — reúne informações sobre o contato com o qual você está trocando mensagens. Mas vai além: integra também as contas do Twitter, Facebook e Google Reader, entre outras, mostrando as últimas coisas que a pessoa postou.