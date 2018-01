Gmail muda, Google social a caminho? - Link - Estadão

O Google vai dar mais um passo em direção ao que supomos ser a unificação de todos os seus serviços, culminando em uma rede social cheia de ferramentas. Segundo o Wall Street Journal, o Gmail deve lançar em breve um mecanismo que vai permitir ao usuário atualizar seus status.

A questão: quem é que vai atualizar o status também no Gmail, quando já faz isso no Orkut, no Facebook, no Twitter? Parece que o Google vai permitir que as atualizações sejam sincronizadas com seus outros serviços, como Picasa e YouTube e, quem sabe, o Orkut.

O caminho inverso seria interessante. Que tal o Gmail como um ‘distribuidor de status’, que tivesse embutido interface um campo para atualizar o status, que atualizaria as mensagens de todos os outros serviços que estivessem conectados?

Isso não parece estar nos planos na empresa. E só a possibilidade de compartilhar os status de outras redes sociais com seus contatos de e-mail já é polêmica, já que a lista de e-mails do Gmail inclui qualquer um com quem você já trocou e-mails na vida, incluindo os parceiros de trabalho, por exemplo.

É o segundo passo do Google neste sentido: o Google Reader já permite o compartilhamente de links.