Gmail no iPad - Link - Estadão

Um dos mais populares serviços gratuitos de webmail, o Gmail – do Google – também já está no iPad. O aplicativo é baseado em HTML 5, como no iPhone e em celulares Android.

O Gmail para iPad introduz a navegação em colunas, com a lista de mensagens ocupando o lado esquerdo da tela, e os e-mails abertos, o direito. O blog oficial do Google promete ainda modificações no sistema a medida que a experiência de uso com o iPad evolui.

Não é preciso comprar nada na AppStore – para acessá-lo, basta digitar gmail.com na barra de endereços do navegador que acompanha o iPad, o Safari.