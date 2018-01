Gmail vai explicar como identifica spams - Link - Estadão

E-mails enviados para a pasta de spam agora receberão uma mensagem explicando porque foi filtrada

MADRI – O Gmail, serviço de e-mail do Google, explicará a partir de agora aos usuários a razão pela qual envia cada mensagem à pasta de “spam”, que armazena o chamado lixo eletrônico.

—-

“A partir desta segunda, mostraremos uma breve explicação na parte superior de cada mensagem da pasta de ‘spam’. Agora é só olhar qualquer e-mail dessa pasta e qualquer um poderá descobrir porque ele foi parar ali e se informar se há conteúdo potencialmente prejudicial na mensagem”, declarou o Gmail em seu blog oficial.

A detecção de um arquivo ou link malicioso, a semelhança com outras mensagens marcadas como e-mail não desejado ou o bloqueio de um endereço de são algumas das explicações do Gmail para enviar e-mails para o “spam”.

/EFE