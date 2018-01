Gmail volta a sofrer instabilidades - Link - Estadão

Depois de ficar fora do ar por algumas horas no primeiro dia do mês, o Gmail voltou a sofrer quedas e instabilidade na manhã desta quinta-feira (24), e até o começo da tarde ainda não apresentava sinais de melhora. O Google afirma através de uma barra vermelha dentro do próprio Gmail que há um problema com o sistema de contatos, e que isso pode causar problemas durante a navegação.

O envio e recebimento de mensagens continua funcionando, mas de forma lenta e problemática. Na página de ajuda, a equipe técnica informa que o problema com a lista de contatos pode acarretar no funcionamento irregular das funções de auto-completar, bate-papo e gerenciador de contatos.

