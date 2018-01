Gmail volta a ter mensagem em tela cheia - Link - Estadão

Google anuncia ajuste em seu serviço de email; mudança recente para tela reduzida havia desagradado alguns usuários

SÃO PAULO – O Google está introduzindo a partir desta sexta-feira, 19, um ajuste na caixa de mensagem nova/rascunho do Gmail.

Com o ajuste, a caixa para nova mensagem/rascunho ganha uma opção “full screen”, ou tela cheia. Quando acionada, a caixa fica por cima da superfície da caixa de entrada, como mostra a foto de divulgação.

A mensagem em tela cheia era o formato padrão do Gmail antes de uma reformulação no serviço feita pelo Google este ano. A caixa passou então a abrir em tamanho menor no canto direito da tela. Muitos usuários estranharam a mudança.

Outro ajuste diz respeito ao campo de ferramentas de formatação. Agora ele fica acionado automaticamente em vez do modo atual, onde ela depende de um clique para aparecer.

A novidade deverá chegar a todas as contas do Gmail ao longo dos próximos dias.