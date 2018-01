Golpe no WhatsApp usa vale-presente em O Boticário para enganar vítimas - Link - Estadão

PSafe Golpe promete vale compras de R$ 500 no Boticário e usa comentários falsos para incentivar compartilhamento

Um novo golpe está circulando no WhatsApp no Brasil, capturando os dados pessoais de usuários em troca de um suposto vale-presente nas lojas O Boticário, no valor de R$ 500. Segundo a startup brasileira de segurança PSafe, a manobra começou a ser disseminada pela internet na última semana – nos últimos seis dias, a empresa já rastreou a ameaça em pelo menos 70 mil smartphones de brasileiros.

O golpe tem um funcionamento simples: normalmente, o usuário recebe uma mensagem de um conhecido ou em um grupo no WhatsApp, oferecendo um cupom que lhe dá R$ 500 para gastar nas lojas de O Boticário.

Ao clicar no link do voucher, o usuário é incentivado a mandar a mensagem para outros usuários – disseminando o golpe, sem querer. Após essa tarefa, o usuário deve se cadastrar em sites maliciosos ou baixar aplicativos falsos, que podem deixar o smartphone vulnerável a invasões e vazamento de dados pessoais e financeiros.

Um detalhe especial desse golpe é que, em uma de suas etapas, há comentários – falsos – de outros usuários elogiando a promoção, o que pode incentivar a vítima a ir em frente. Para evitar cair em golpes como esse, o gerente de segurança da PSafe, Emilio Simoni, recomenda que os usuários de smartphones só baixem aplicativos em lojas oficiais – como a Play Store – e desconfiem de promoções que chegam por mensagens e correntes de WhatsApp. Procurado pelo Estado, O Boticário disse que "a mensagem que está circulando em grupos de Whatsapp, com link para um vale-compras de R$ 500, é falsa".