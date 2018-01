Gonçalves Dias e Castro Alves na Brasiliana - Link - Estadão

A biblioteca está digitalizando desde junho todo o acervo do bibliófilo José Mindlin – são 20 mil títulos. Embora não seja ligado em tecnologia (ele tem 94 anos), Mindlin sempre teve uma certeza: aquela coleção deveria ser dividida. “Não tenho o fetiche da propriedade, tão pouco da exclusividade”, disse ele em entrevista ao Link, em julho.

Além de disponibilizar a obra de vários artistas (raridades de Machado de Assis, por exemplo, estão lá), o pessoal da Brasiliana ainda faz uma biografia e indica sugestões de leitura para entender melhor o autor.

As últimas novidades são as obras póstumas de Golçalves Dias, obras de Castro Alves e documentos históricos sobre o tráfico negreiro no País.

Vai lá: www.brasiliana.usp.br

LEIA TAMBÉM:

Raridades de Machado de Assis na web

José Mindlin: fascinado pela capacidade de inovar

Acervo da Brasiliana USP será digitalizado