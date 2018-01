Google - O filme - Link - Estadão

Depois que todos os super-heróis ganharam seus próprios filmes e todos os livros e games aparentemente já foram adaptados para a telona, parece que o mundo digital está às vésperas de se tornar um novo filão em Hollywood. E se a expectativa em torno de filmes como Avatar e Tron: O Legado já mostram que conceitos ligados a este universo acionam o termômetro de sucesso de Hollywood, parece que a nova onda é ir atrás dos bastidores. E depois do próximo filme de David Fincher — A Rede Social, sobre Mark Zuckerberg e a criação do Facebook –, o novo assunto de um grande filme será o próprio Google.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 19, pelo blog Deadline, que falou com o produtor do estúdio Groundswell, Michael London, que havia acabado de compras os direitos para transformar o livro Googled: The End of the World As We Know It, do jornalista do New York Times Ken Auletta, em um filme.

“É um filme sobre dois jovens (Larry Page e Sergey Brin, criadores do site) que criaram uma empresa que mudou o mundo e, como isso de uma certa forma, os mudou”, contou London ao site. A produção foi anunciada bem na época em que começaram a surgir uma série de paródias dos trailers de A Rede Social, veja:

O que não falta, portanto, são histórias a serem contadas. cinebiografias de nomes como Steve Jobs, Bill Gates, Shigeru Miyamoto, Jeff Bezos, Marc Andreessen, Evan Williams, Arianna Huffington, Lawrence Lessig e outros gigantes do mundo digital são o último estágio da consagração destes nomes como astros mundiais, saindo do traje de executivo em uma empresa para assumir o papel de popstar. Fora as dezenas de outros executivos, menos relevantes, que irão começar a investir em filmes para contar suas histórias. Será que a moda pega?

Em vez de tentar adivinhar o futuro, lembro de um clássico da história digital em Hollywood — o brega e clichê Piratas do Vale do Silício, sobre os jovens Gates e Jobs:

E para os saudosistas, duas cenas da versão dublada que passava na Sessão da Tarde: