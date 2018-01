Google é condenado a pagar R$30 mil por fake no Orkut - Link - Estadão

Google é condenado a pagar R$30 mil por fake no Orkut

Por causa de perfil falso criado no Orkut, o Google Brasil terá que arcar com uma indenização de R$30 mil por danos morais. Heliane Ribeiro se sentiu ofendida com um fake que tinha o seu nome e que sugeria que era pedófila. Além das informações da página principal, as fotos do seu suposto álbum também tinham a intenção de ridicularizá-la.

09/09/2009 | 18h22

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo