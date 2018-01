Google @ Twitter - Link - Estadão

Ainda é pura especulação se falarmos do interesse do Google em comprar o Twitter, mas neste sábado o Grande Irmão de Mountain View publicou em seu blog oficial uma lista que mostra o encanto que a ferramenta de microposts exerceu na empresa. São mais do que 50 contas diferentes no Twitter, para os diferentes serviços do Google. Curioso notar que, mesmo com contas para coisas específicas como 15 desdobramentos para o sistema de links patrocinados ou quase uma dezena para serviços de geolocalização, não há uma conta que esteja relacionada à rede social do Google, o Orkut. O @orkut pertence ao próprio autor da rede, Orkut Buyukkokten, que se limita a twittar coisas sobre sua rotina de trabalho.