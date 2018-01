Google abre 25 vagas de estágio em SP - Link - Estadão

Programa de sete meses oferece estágio nas áreas de vendas, marketing e administração; inscrições vão até 11 de março

SÃO PAULO – Nesta terça-feira, 5, o Google abriu inscrição para o seu programa de estágio, o Google Business Internship Program. A gigante de buscas oferece a universitários um estágio nas áreas de vendas, marketing e administração da empresa.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Os 25 aprovados passarão uma temporada de sete meses no escritório do Google em São Paulo, no Itaim Bibi, inaugurado no dia 15 de janeiro deste ano. Segundo a empresa, há possibilidade de contratação e oportunidade de trabalhar no exterior.

O processo seletivo ocorrerá pela internet, incluindo etapas como provas e entrevistas, estas realizadas por hangouts – videoconferências viabilizadas pela rede social da empresa, o Google Plus. Os estagiários serão remanejados em dez áreas, entre elas os departamentos de marketing, publicidade, produtos, vendas e recursos humanos.

Os candidatos devem ser universitários, com previsão de formatura entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014. Outro requisito é a fluência em inglês. Interessados devem se inscrever pelo site da Cia de Talentos até o dia 11 de março. O programa terá início no dia 1º de julho.

Escritório. A sede paulista do Google fica na Avenida Faria Lima, e pode abrigar entre 300 e 400 pessoas, sendo o foco na área de vendas. O escritório ocupa dois andares e meio do prédio (9.000 m²). Veja algumas fotos do espaço:

O auditório ‘Maracanã’:

As quatro microkitchens (microcozinhas) são áreas de convivência, onde se pode tomar um café, comer, beber algo. Logo na entrada da sede, a microkitchen tem o nome ‘Baixo Augusta’, com mesa de sinuca:

Microkitchen ‘Bixiga’:

A ‘Feira livre’ tem frutas à disposição:

Sala de jogos:

A sala de descanso tem quatro redes:

O ‘Tech Shop’ é um lugar onde os funcionários podem levar seus aparelhos eletrônicos para pedir ajuda ou reparos:

Microkitchen ‘Liberdade’:

Restaurante:

FOTOS: Cláudio Pepper/Divulgação Google

—-

Leia mais:

• Conheça o novo escritório do Google em São Paulo