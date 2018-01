Google acaba com a versão gratuita do App for Business - Link - Estadão

Empresa preferiu manter o foco em apenas um modelo de negócio

FOTO: REPRODUÇÃO

SÃO PAULO – O Google cancelou nesta quinta-feira, 6, o seu serviço gratuito de aplicativos para empresas. De acordo com a nota oficial de empresa, o fechamento da versão básica gratuito foi uma opção para resolver um problema de foco entre os dois modos de operar. As empresas ultrapassavam de maneira muito rápida os limites do serviço básico, que também ficava sem atualizações, já que era dada uma preferência ao modelo pago.

—-

Agora o Apps foi unificado para a versão premium. O preço continua igual, US$ 50 por cada usuário durante um ano. Essa mudança não atinge as contas já existentes, assim como não afeta as conta individual do Google, que continuam sendo gratuitas.

Atualmente, mais de 5 mil empresas utilizam os serviços de aplicativos do Google.