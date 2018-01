Google adia acesso livre a Honeycomb - Link - Estadão

O Google está adiando a abertura do acesso irrestrito à nova versão do seu sistema operacional, o Android, alegando que resta trabalho a concluir antes que o software esteja pronto para ser usado em qualquer aparelho.

O Google apresentou o Android 3.0, conhecido como Honeycomb, no começo de fevereiro e o descreveu como a primeira versão do sistema operacional Android projetada desde o início para ser usada em tablets. O Honeycomb já está em uso no Xoom, da Motorola, que chegou às lojas mês passado.

O software representa o primeiro esforço direto do Google para disputar o domínio do iPad, da Apple, sobre o nascente mercado de tablets.

Mas a empresa informou, na quinta-feria, 24, que não colocaria o Honeycomb à disposição como software de aberto, por enquanto, contrariando sua prática usual com relação ao Android, que permite que programadores modifiquem o sistema livremente para adequá-lo às suas necessidades. O motivo da demora, informou o Google, é que o Honeycomb ainda não está pronto para ser adaptado ao uso em smartphones.

“Embora estejamos entusiasmados com a oferta desses novos recursos nos tablets Android, resta trabalho a fazer para que possamos fazer o mesmo com outros tipos de aparelhos, incluindo celulares”, afirmou uma porta-voz do Google em comunicado distribuído por e-mail.

“Temos o compromisso de oferecer o Android como plataforma aberta para diversos tipos de aparelhos e o distribuiremos tão logo esteja pronto”, afirma a empresa no comunicado.

A porta-voz afirmou que no momento não existe cronograma de quando o Honycomb estará disponível como software aberto.

As versões anteriores do Android, lançado pelo Google dois anos atrás, foram usadas principalmente em smartphones. O Google se tornou líder mundial em sistemas operacionais para smartphones no quarto trimestre de 2010, de acordo com o grupo de pesquisa Canalys.

/ Alexei Oreskovic (Reuters)

