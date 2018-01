Google adia lançamento de televisores; diz jornal - Link - Estadão

O Google pediu para alguns fabricantes adiarem o lançamento de aparelhos de televisão baseados em software da companhia, publicou o Wall Street Journal, citando pessoas próximas dos planos da empresa.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O Google avisou alguns fabricantes na semana passada para não anunciarem produtos adicionais ainda, afirmando que o atraso no lançamento vai permitir à gigante das buscas online aperfeiçoar seu software, segundo o jornal.

TV da Sony, a primeira equipada com o sistema do Google

Entretanto, Samsung Electronics seguirá adiante com o lançamento de produtos Google TV durante a feira Consumer Electronics Show, em Las Vegas, no início de janeiro.

O Google não respondeu imediatamente a pedido de comentário da Reuters.

Televisores com o sistema do Google permitirão que o usuário navegue pela Web diretamente a partir do aparelho. Os primeiros modelos com a tecnologia são da Sony e da Logitech International.

REUTERS